В Коле водитель иномарки врезался в полицейский "УАЗ"
Не повезло так не повезло! Мужчине, который двигался в сторону Мурмашей в Коле и влетел в патрульную машину, грозит суд.
Все случилось в 21.30 воскресенья, 17 декабря, у дома № 16 на проспекте Миронова.
- Водитель Volkswagen Touareg по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с патрульной машиной "УАЗ". Пострадал один из сотрудников полиции, который был доставлен в медицинское учреждение и обслужен амбулаторно, - рассказала "КП" начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Мурманской области, майор внутренней службы Валерия Филиппова.
Виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования. Очевидцы сообщают, что устроивший аварию мужчина был нетрезв и даже уснул за рулем. Ожидается, что сегодня, 17 декабря, материалы будут направлены в мировой суд, который решит судьбу нарушителя.
Водитель в Коле столкнулся с полицейским УАЗ.