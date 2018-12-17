2018-12-17T10:46:30+03:00
Происшествия

В Коле водитель иномарки врезался в полицейский "УАЗ"

Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Иномарка вылетела на встречку и столкнулась с "УАЗ". Фото: vk.com/infokola51Иномарка вылетела на встречку и столкнулась с "УАЗ". Фото: vk.com/infokola51
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Не повезло так не повезло! Мужчине, который двигался в сторону Мурмашей в Коле и влетел в патрульную машину, грозит суд.

Все случилось в 21.30 воскресенья, 17 декабря, у дома № 16 на проспекте Миронова.

- Водитель Volkswagen Touareg по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с патрульной машиной "УАЗ". Пострадал один из сотрудников полиции, который был доставлен в медицинское учреждение и обслужен амбулаторно, - рассказала "КП" начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Мурманской области, майор внутренней службы Валерия Филиппова.

Виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования. Очевидцы сообщают, что устроивший аварию мужчина был нетрезв и даже уснул за рулем. Ожидается, что сегодня, 17 декабря, материалы будут направлены в мировой суд, который решит судьбу нарушителя.

Водитель в Коле столкнулся с полицейским УАЗ.

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