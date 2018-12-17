Ефрейтору Северного флота, который пугал посетителей ресторана муляжом автомата, вынесли приговор

17 Дек. 08:53 2018-12-17T08:53:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Увы, о чести мундира некоторые военные забывают. И идут за это под суд. Как, например, ефрейтор войсковой части 36138-В Северного флота.

В августе этого года мужчина отдыхал в ресторане. И около полуночи после застолья почти ушел, как понял, что при нем нет банковской карты.

- Пьяный мужчина, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, начал угрожать посетителям макетом автомата АК-74М. А затем потребовал от сотрудников ресторана вернуть забытую, по его мнению, в этом заведении банковскую карту, - рассказали в Военном следственном управлении Следственного комитета РФ по Северному флоту. - А затем с этим же макетом автомата в руках проследовал в поисках утерянной карты по залам.

Желаемого эффекта ефрейтор добился - находившиеся в ресторане люди испугались. Позже мужчину задержала полиция.

Мурманский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия). От сурового наказания вплоть до лишения свободы до пяти лет, мужчину спасло то, что он отец двух маленьких детей. Поэтому теперь ему придется выплатить штраф в 50 тысяч рублей.