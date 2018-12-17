2018-12-17T08:19:16+03:00
Общество

В Североморске 10-летняя девочка премию за успехи в учебе отдала приюту для животных

Василина Чеконина вместе с мамой-волонтером помогает братьям нашим меньшим, оставшимся без дома
Елена МОЛОДЦОВА
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Василина Чеконина решила потратить свои деньги на доброе дело.Василина Чеконина решила потратить свои деньги на доброе дело.
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Мир не без добрых людей! А дети с большим и добрым сердцем живут не только в Москве. Это доказала 10-летняя жительница Североморска Василина Чеконина. Девочку наградили премией для одаренных детей и учащейся молодежи в области образования. Деньгами школьница распорядилась весьма благородным образом.

- На полученные средства Василина купила корм для собак и передала его нашим подопечным. Поздравляем Василину с награждением и благодарим за помощь! - сообщили приятную новость волонтеры приюта «Надежда» в Североморске.

А вот для родителей девочки, которые не меньше дочери любят животных, поступок Василины не стал сюрпризом.

- Столько жестокости кругом, детской черствости. Радует, что наш ребенок переживает за животных, любит их и помогает. Мы с мужем ее только поддерживаем, да и сами помогаем приюту. Часто бываю там в качестве волонтера, и Василина со мной приходит. Знает собачек, знает проблемы приюта, - рассказывает мама юной благотворительницы Ирина Чеконина. - Мы даже не сомневались, что она захочет сделать подарок сделать. Дочь сразу сказала, что надо потратить деньги с пользой.

Напомним, это не первое пожертвование зоозащитникам Мурманской области от неравнодушных детей в последнее время. Недавно мончегорский общественный приют «Дом с хвостом» получил неожиданный подарок от юного москвича.

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