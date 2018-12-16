Самолет из Москвы в Мурманск задержан из-за поломки

16 Дек. 21:57 2018-12-17T13:35:56+03:00

Ранее самолёт должен был вылететь в столицу Заполярья в 21.00. Фото: Анна СТЕПАНОВА

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Самолет компании «Red Wings», который должен был вылететь в Мурманск 16 декабря в 21.00 из московского аэропорта Домодедово, задерживается. Согласно информации перевозчика, рейс WZ-217 не был выполнен вовремя по технической причине.

Пассажиры ждали взлета, находясь на борту, более получаса, после чего им сообщили о замене воздушного судна из-за поломки и попросили выйти из самолета. Предполагаемое время вылета в столицу Заполярья 23.00.

Авиакомпания приносит свои извинения за задержку. Представитель «Red Wings» сообщил «КП», что самолет, который должен был вылететь в 21.00 простоял без полетов два дня, в результате у судна замерзла система. Сейчас ее отогревают. Точное время вылета неизвестно, каждый раз посадку в самолет продлевают на полчаса.

Отметим, что среди пассажиров много иностранных туристов из Китая.

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