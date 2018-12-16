На трассе "Кола" рядом с Мурманском столкнулись два грузовика
Сразу две серьезные аварии случились в регионе в конце недели.
Около 8 вечера 14 декабря на 1375 километре «Колы» - участок между Мурманском и Оленегорском - столкнулись два грузовых автомобиля.
- Спасателями производились работы по ограждению места ДТП, смыва топлива с дорожного полотна, обеспечению безопасности на месте, - рассказали в областном МЧС.
Информация о пострадавших уточняется.
А в Мурманске серьезная авария случилась в центре города.
- На Шмидта, перекресток с Дзержинского, жесткая авария с участием 5-6 машин. Пробка в обе стороны, - сообщили свидетели в группе "Мурманск ДТП ЧП" около 6 вечера 15 декабря.
Подробности этой аварии в ГИБДД города обещали рассказать в ближайшее время. А пока своими наблюдениями поделились те, кто видел место аварии.
- Проезжал там. По машинам видно, братки на "Лексусе" летели на «салатовый),а на "Мицубиси" думал проскочит, но нет, - пишет Валерий Трубецкой.