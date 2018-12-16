2018-12-16T15:28:32+03:00
Общество

В Мурманске погаснет мост через Кольский залив и светофор на нем

Электричество отключат на весь рабочий день из-за ремонтных работ
Мария ПАШЕНКОВА
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19 декабря с 9.00 до 17.00 мост через Кольский залив погрузится во тьму. Фото: tour.murman.ru/Дмитрий Чистопрудов19 декабря с 9.00 до 17.00 мост через Кольский залив погрузится во тьму. Фото: tour.murman.ru/Дмитрий Чистопрудов
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Не раз и не два на мосту через Кольский залив, который еще называют "Мурманской милей", гасли светофоры. Обычно это происходило из-за аварии. Но 19 декабря все будет запланировано.

С 9.00 до 17.00 этой среды наружное электроосвещение, а также светофорный объект на примыкании к Прибрежной автодороге, погаснут из-за ремонтных работ в сети.

- Водителям надо быть крайне внимательными и осторожными, совершая поездки по мостовому переходу через Кольский залив 19 декабря. При неработающем светофоре следует строго руководствоваться действием дорожных знаков, обращая особое внимание на знаки приоритета! - предупреждает "Мурманскавтодор".

Напомним, в этом месяце в областном центре заработали два новых светофора на улице Радищева: на участке от улицы Академика Книповича до дома № 16 по улице Радищева (на регулируемом пешеходном переходе) и на выезде с парковки гипермаркета.

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