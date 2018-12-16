Фотограф из Апатитов снял один из самых красивых и ярких звездопадов года
В тот день карта легла удачно, а небесная канцелярия была милостива. Поэтому в конце рабочей недели северяне все-таки смогли увидеть один из самых мощных, ярких и красивых метеорных потоков - Геминиды.
Напомним, пролетают рядом с Землей эти метеоры в декабре. Пик пришелся в ночь с 13 на 14 число - число болидов достигало примерно 100 штук в час.
Фотограф из Апатитов Юрий Ященко оказался в нужном месте в нужное время. И сделал композитный снимок (совмещенный) из шести кадров с метеорами. Впрочем, не только они попали в объектив, но и комета 46P/Виртанена - она выделяется на небосклоне за счет своего изумрудного света - и рассеянные звездные скопления Плеяды, Гиады, Орион.
Благодаря Юрию Ященко и мы с вами, кто не успел увидеть Геминиды, могут посмотреть, как красиво они чертили полярную ночь.