2018-12-16T13:50:33+03:00
Общество

Фотограф из Апатитов снял один из самых красивых и ярких звездопадов года

В небе над Мурманской областью пролетели Геминиды
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
На снимке Юрия Ященко можно рассмотреть не только метеоры, но и созвездия. Фото: Юрий ЯЩЕНКОНа снимке Юрия Ященко можно рассмотреть не только метеоры, но и созвездия. Фото: Юрий ЯЩЕНКО
Изменить размер текста:

В тот день карта легла удачно, а небесная канцелярия была милостива. Поэтому в конце рабочей недели северяне все-таки смогли увидеть один из самых мощных, ярких и красивых метеорных потоков - Геминиды.

Напомним, пролетают рядом с Землей эти метеоры в декабре. Пик пришелся в ночь с 13 на 14 число - число болидов достигало примерно 100 штук в час.

Фотограф из Апатитов Юрий Ященко оказался в нужном месте в нужное время. И сделал композитный снимок (совмещенный) из шести кадров с метеорами. Впрочем, не только они попали в объектив, но и комета 46P/Виртанена - она выделяется на небосклоне за счет своего изумрудного света - и рассеянные звездные скопления Плеяды, Гиады, Орион.

Благодаря Юрию Ященко и мы с вами, кто не успел увидеть Геминиды, могут посмотреть, как красиво они чертили полярную ночь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала
Жители Апатитов делают фотографии в обнимку с большими сосульками
Ледяные горки и скульпторы в Мурманске 2019: где покататься, дата открытия
Два североморца из-за ложных показаний в деле об убийстве тоже пойдут под суд
«Живая классика» объединяет юных чтецов при помощи телемостов
«Роуминг, гудбай» поможет «правильно» встретить Новый год за границей
В Видяево запустят последний объект цифрового вещания в России
В Кандалакше ради мальчика, оставшегося дома в одиночестве, провели спасательную операцию
В Мурманске можно будет увидеть знаменитого мамонтенка Диму
Новый год-2019 в Мурманске: в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут ездить два автобуса и один троллейбус
Сотрудники полиции Мурманска выехали по странному звонку и нашли труп
Жители Мурманской области спасли водителя "КамАЗа", разбившегося под Лавной
Сенатор от Мурманской области награжден орденом Дружбы
В Мурманске временно не продают проездные билеты на автобусы и троллейбусы
Строители поздравили мурманчан с Новым годом и зажгли надпись "2019" окнами дома
Под Апатитами столкнулись три машины, погиб один из водителей
В Мурманске шампанское стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Москве
Мурманчанка пожаловалась на злых собак через популярный Интернет-сервис для обращений
Зураб Церетели лично наградил автора арт-проекта "Ловцы снов" в Никеле
Следком проверит гимназию №7 в Мурманске, где обрушился потолок
Галина Волчек рассказала, как в Мурманске познакомилась с будущим мужем