2018-12-16T10:33:08+03:00
Происшествия

"Проехал с ним на капоте": В Мурманске ищут очевидцев, как на пешеходном переходе сбили мужчину

Родные пострадавшего сообщают, что он в коме
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Мужчина, которого сбила машина, оказался примерно в 165 метрах от нерегулируемого пешеходного перехода. Фото: Олег СИНЦОВМужчина, которого сбила машина, оказался примерно в 165 метрах от нерегулируемого пешеходного перехода. Фото: Олег СИНЦОВ
Изменить размер текста:

В Интернете эта авария собрала множество комментариев, но полиции нужны живые слова очевидцев.

14 декабря в 8.35 часов на улице Капитана Орликовой в Мурманске - в районе дома № 4 - сбили 34-летнего мужчину. Наезд на него совершил водитель автомобиля KIA Sportage. Пешеход оказался примерно в 15 метрах от "зебры". Трагедию в час пик успели увидеть многие.

- Я там была, куртку под голову ему положила. У него голова разбита, было крови много. Водитель, который сбил, спрашивал номер, куда звонить. Потом очнулся [пострадавший] начал подыматься и плакать от боли и шока, - написала в группе "Мурманск ДТП ЧП" Наталья Буга.

- Пешеход уже заканчивал переходить дорогу!!! Меньше метра оставалось! Водитель его не видел (по его словам). Все произошло на глазах моего ребенка, который только подходил к переходу. Водитель не только перед пешеходным не затормозил, а еще и проехал с человеком на капоте, прежде чем остановиться, - продолжает Анна Черепанова.

О аварии в соцсетях высказалась и женщина, которая представилась мамой пострадавшего.

- Почему убрали лежачие полицейские на пешездном переходе на Орликовой? Сегодня сбили моего сына. Лежит в коме. Люди, кто видел аварию, у кого сохранилась запись, прошу предоставить ее мне. Сердце разрывается от горя. Внуку нет еще и трех. Помогите! - пишет Наталья Лямина.

Полиция просит очевидцев происшествия позвонить по телефонам (8152) 45-09-28, 40-79-05, 8911-060-63-11 (следователь).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала
Жители Апатитов делают фотографии в обнимку с большими сосульками
Ледяные горки и скульпторы в Мурманске 2019: где покататься, дата открытия
Два североморца из-за ложных показаний в деле об убийстве тоже пойдут под суд
«Живая классика» объединяет юных чтецов при помощи телемостов
«Роуминг, гудбай» поможет «правильно» встретить Новый год за границей
В Видяево запустят последний объект цифрового вещания в России
В Кандалакше ради мальчика, оставшегося дома в одиночестве, провели спасательную операцию
В Мурманске можно будет увидеть знаменитого мамонтенка Диму
Новый год-2019 в Мурманске: в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут ездить два автобуса и один троллейбус
Сотрудники полиции Мурманска выехали по странному звонку и нашли труп
Жители Мурманской области спасли водителя "КамАЗа", разбившегося под Лавной
Сенатор от Мурманской области награжден орденом Дружбы
В Мурманске временно не продают проездные билеты на автобусы и троллейбусы
Строители поздравили мурманчан с Новым годом и зажгли надпись "2019" окнами дома
Под Апатитами столкнулись три машины, погиб один из водителей
В Мурманске шампанское стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Москве
Мурманчанка пожаловалась на злых собак через популярный Интернет-сервис для обращений
Зураб Церетели лично наградил автора арт-проекта "Ловцы снов" в Никеле
Следком проверит гимназию №7 в Мурманске, где обрушился потолок
Галина Волчек рассказала, как в Мурманске познакомилась с будущим мужем