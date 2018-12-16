"Проехал с ним на капоте": В Мурманске ищут очевидцев, как на пешеходном переходе сбили мужчину

16 Дек. 10:33 2018-12-16T10:33:08+03:00

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В Интернете эта авария собрала множество комментариев, но полиции нужны живые слова очевидцев.

14 декабря в 8.35 часов на улице Капитана Орликовой в Мурманске - в районе дома № 4 - сбили 34-летнего мужчину. Наезд на него совершил водитель автомобиля KIA Sportage. Пешеход оказался примерно в 15 метрах от "зебры". Трагедию в час пик успели увидеть многие.

- Я там была, куртку под голову ему положила. У него голова разбита, было крови много. Водитель, который сбил, спрашивал номер, куда звонить. Потом очнулся [пострадавший] начал подыматься и плакать от боли и шока, - написала в группе "Мурманск ДТП ЧП" Наталья Буга.

- Пешеход уже заканчивал переходить дорогу!!! Меньше метра оставалось! Водитель его не видел (по его словам). Все произошло на глазах моего ребенка, который только подходил к переходу. Водитель не только перед пешеходным не затормозил, а еще и проехал с человеком на капоте, прежде чем остановиться, - продолжает Анна Черепанова.

О аварии в соцсетях высказалась и женщина, которая представилась мамой пострадавшего.

- Почему убрали лежачие полицейские на пешездном переходе на Орликовой? Сегодня сбили моего сына. Лежит в коме. Люди, кто видел аварию, у кого сохранилась запись, прошу предоставить ее мне. Сердце разрывается от горя. Внуку нет еще и трех. Помогите! - пишет Наталья Лямина.

Полиция просит очевидцев происшествия позвонить по телефонам (8152) 45-09-28, 40-79-05, 8911-060-63-11 (следователь).