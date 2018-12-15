Коммунисты на митинге против переименования аэропорта в Мурманске: «Эта акция – отвлечение от решения насущных проблем»

15 Дек. 16:31 2018-12-15T16:43:57+03:00

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4 декабря были объявлены итоги конкурса «Великие имена России». Исходя из них, аэропорт Мурманска будет назван в честь Николая II. Подобная кандидатура, да и переименование в целом, не поддержали многие северяне. В том числе яростно на этот факт отреагировали местные коммунисты. Сегодня, 15 декабря они собрались на митинг у памятника Ленину.

Фото: Александр Руфов.

- Слов нет. Нельзя называть аэропорт именем последнего неудачного царя, - обратился к северянам лидер местной КПРФ Геннадий Степахно. - Недавно у меня был сын Бориса Сафонова, который сказал, что ни в коем случае не хотел бы, чтобы именем его отца назвали аэропорт, который является частным предприятием. Ивана Дмитриевича Папанина я знаю лично, но в честь него уже названа улица, есть памятник. Я считаю, что эта акция – отвлечение от лишения насущных проблем. Я призываю и буду дополнительно поднимать этот вопрос: аэропорту нужно оставить название «Город-герой Мурманск»!

Фото: Александр Руфов.

Митинг был согласован администрацией города Мурманска несколько дней назад. В центре города собрались около ста человек, некоторые из них были с плакатами вроде «Мурманчане против переименования аэропорта! Мурманск – город-герой! Других названий нам не требуется!», «Аэропорт имени Николая «кровавого» - позор для Мурманска» и так далее.