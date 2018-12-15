В Мурманске арестовали 62 шубы

15 Дек. 15:26 2018-12-15T16:44:36+03:00

Контрольные идентификационные знаки должны быть на каждом изделии и находиться на правильном месте. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Просроченные продукты, бракованная техника и некачественные услуги – все это, как бы ни было грустно, уже давно привычные явления. Казалось бы, что в этом плане может быть не так с одеждой? Тем более, с шубами. Объясняют Мурманская таможня и Роспотребнадзор:

- В розничной торговле должны соблюдаться требования законодательства об обязательной маркировке изделий легкой промышленности контрольными идентификационными знаками (КИЗ).

Для того, чтобы проверить наличие таковых в торговых точках столицы Заполярья, специалисты контролирующих ведомств провели три рейда.

- Вовремя них были выявлены факты продажи меховых изделий с нарушением маркировки: КИЗы отсутствовали или были повреждены, или расположены навесным (петличным) способом и прикреплены к меховым изделиям не на неотъемлемую часть мехового изделия (петличное отверстие, петля застежка, металлическая цепочка), а на промежуточную (веревочную) соединяющую КИЗ и петлю. Такое крепление не предусмотрено законодательно и является нарушением, - пояснили в пресс-службе Мурманской таможни.

В итоге Роспотребнадзор области арестовал 62 шубы и возбудил административные дела в отношении владельцев торговых точек.