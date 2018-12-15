2018-12-15T13:52:12+03:00
Происшествия

Полицейского из Мончегорска, убившего случайного знакомого, приговорили к 11 годам колонии

Уже бывший сотрудник УМВД также хранил в своей квартире боеприпасы
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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На расследование преступления понадобился почти год.На расследование преступления понадобился почти год.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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К представителям правоохранительных органов всегда предъявляются особые требования. Именно поэтому те, кто однажды опорочил свою честь, больше никогда не сможет служить в органах. Так произошло и с полицейским из Мончегорска, который убил человека. Произошло это в ночь с 3 на 4 декабря 2017 года.

- Следствием и судом установлено, что подсудимый прогуливался с собакой по берегу озера Комсомольское в городе Мончегорске. В ходе словесного конфликта, внезапно возникшего с ранее не знакомым ему мужчиной, сотрудник УМВД ножом не менее 12 раз ударил потерпевшего в область грудной клетки и верхних конечностей, - рассказала старшмй помощник руководителя СКР по Мурманской области Ксения Кошелюк. - Убедившись, что убил своего случайного 57-летнего оппонента он попытался спрятать тело, а также следы и орудие преступления.

Полицейского задержали уже через 3 дня после преступления, а вот на расследование этого дела понадобился почти год: было допрошено более 40 свидетелей, проведено 30 трудоемких судебных экспертиз, стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза подсудимого.

Кстати, кроме прочего, у подсудимого по месту жительства нашли 48 патронов калибра 5,6 мм. Именно поэтому в итоге суд приговорил его к заключению сразу по двум статьям – «Убийство» и «Незаконное хранение боеприпасов». Экс-полицеский отправится в колонию строгого режима на 11 лет и 1 месяц.

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