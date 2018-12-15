В Мурманске построили новый цех для ремонта атомных ледоколов
«Заводов в стране совсем не осталось!» Такое вот горькое изречение Вы наверняка услышите, если поговорите с северянами старшего поколения. Особенно, если обсуждается экономика.
Конечно, определенный производственный кризис на лицо, особенно если посмотреть на «фабричный бум» Китая. При такой обстановке открытие каждого нового цеха в России - небольшое достижение. Одно из таких приятных событий произошло в Мурманске. В Ленинском округе, на базе «Атомфлота», построили новый цех чтобы чинить важные детали ледоколов.
Здание со множеством окон раскрашено в традиционные цвета корпорации - синий и белый.Фото: Виктор КОСТРОВ
- В декабре его окончательно вводят в эксплуатацию. Сегодня там находится самое современное оборудование. необходимое для обработки гребных устройств. Это сооружение, в котором есть ремонтные мастерские, подсобные помещения для персонала: инженеров, руководителей, мастеров; а также раздевалки для рабочих. Цех оснащен всеми инженерными сетями, он теплый и светлый. Микроклимат соответствует нормам. Иногда нанесение каких-то специальных покрытий требует особого микроклимата, - рассказал Олег Дарбидян, директор по технической эксплуатации флота ФГУП «Атомфлот».
Станки заработают уже в ближайшее время.Фото: Виктор КОСТРОВ
Большое, фактически 7-этажное здание цеха возводили быстро и за свой счет, сторонние инвестиции не привлекали. Теперь на базе мурманского «Атомфлота» впервые появились ресурсы для ремонта (пусть и частичного) сложных судов, работающих на ядерном топливе.