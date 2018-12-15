В Мурманске построили новый цех для ремонта атомных ледоколов

15 Дек. 14:48 2018-12-16T09:23:39+03:00

Гребной винт ледокола весит пару десятков тонн. Такие вот «детальки» будут привозить прямо на грузовой машине в новый мурманский цех для починки атомных судов. Фото: Виктор КОСТРОВ

На первом этаже высокого здания находятся огромные современные станки, а на верхних - подсобные помещения для персонала [фото]

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«Заводов в стране совсем не осталось!» Такое вот горькое изречение Вы наверняка услышите, если поговорите с северянами старшего поколения. Особенно, если обсуждается экономика.

Конечно, определенный производственный кризис на лицо, особенно если посмотреть на «фабричный бум» Китая. При такой обстановке открытие каждого нового цеха в России - небольшое достижение. Одно из таких приятных событий произошло в Мурманске. В Ленинском округе, на базе «Атомфлота», построили новый цех чтобы чинить важные детали ледоколов.

Здание со множеством окон раскрашено в традиционные цвета корпорации - синий и белый.Фото: Виктор КОСТРОВ

- В декабре его окончательно вводят в эксплуатацию. Сегодня там находится самое современное оборудование. необходимое для обработки гребных устройств. Это сооружение, в котором есть ремонтные мастерские, подсобные помещения для персонала: инженеров, руководителей, мастеров; а также раздевалки для рабочих. Цех оснащен всеми инженерными сетями, он теплый и светлый. Микроклимат соответствует нормам. Иногда нанесение каких-то специальных покрытий требует особого микроклимата, - рассказал Олег Дарбидян, директор по технической эксплуатации флота ФГУП «Атомфлот».

Станки заработают уже в ближайшее время.Фото: Виктор КОСТРОВ

Большое, фактически 7-этажное здание цеха возводили быстро и за свой счет, сторонние инвестиции не привлекали. Теперь на базе мурманского «Атомфлота» впервые появились ресурсы для ремонта (пусть и частичного) сложных судов, работающих на ядерном топливе.