2018-12-14T17:24:12+03:00
Общество

В комитете по ветеринарии Мурманской области обсудили, как будут отлавливать бездомных животных

Зоозащитники настояли, чтобы собак перевозили в индивидуальных клетках, соответствующих их размеру
Елена МОЛОДЦОВА
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Фото: Анна Туркина.Фото: Анна Туркина.
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Несмотря на то, что главную битву против невозвратного отлова бездомных животных зоозащитники проиграли, сдаваться в борьбе за их права еще рано. Напомним, горячий, но аргументированный протест активистов фондов помощи собакам и кошкам со всего Заполярья не помешал депутатам Мурманской областной Думы исключить из регионального закона «О содержании животных» пункт 7 статьи 6, спасающий от повторного отлова стерилизованных безнадзорных мокроносых, имеющих метку установленного образца, за исключением проявляющих немотивированную агрессию к человеку.

На днях в комитете по ветеринарии Заполярья вместе с зоозащитниками обсудили изменения в постановление правительства Мурманской области, утверждающее порядок и методы, применяемые при регулировании численности безнадзорных животных в регионе.

- Нам удалось договориться, чтобы в нормативно-правовой акт внесли следующие условия. Во-первых, чтобы животных вакцинировали от бешенства отечественным препаратом, проплаченным из федерального бюджета. Это принципиально важно! Во-вторых, чтобы для транспортировки использовались индивидуальные клетки соответствующие размерам мокроносых. И, в-третьих, информация об отловленном животном должна размещаться в Интернете в течение суток с момента поступления нового подопечного в место временного содержания, - рассказывает председатель правления Фонда помощи животным «Путеводная заезда» Анна Туркина.

До конца недели в комитете ждут поправки от зоозащитников. Кстати, по словам председателя ведомства Алексей Касаткина, это не последняя встреча с активистами по этому вопросу.

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