2018-12-14T16:49:46+03:00
Общество

В аэропорту «Мурманск» намерены открыть авиасообщение с Осло и Минском

Об этом депутатам областной Думы рассказал генеральный директор главной воздушной гавани Заполярья
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
А вот споры по поводу переименования до сих пор не утихают...А вот споры по поводу переименования до сих пор не утихают...Фото: Елена КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Весьма радужные перспективы, которые ждут аэропорт «Мурманск» в самом ближайшем будущем, нарисовал народным избранникам на недавнем заседании областной Думы генеральный директор главной воздушной гавани Заполярья Андрей Осипов.

- Ежегодно инвестируются средства в обновление оборудования и развитие аэропорта. В ближайших планах реконструкция привокзальной площади, а также проведение конкурса на проектирование нового аэровокзала. Кроме того, в этом году главная воздушная гавань Заполярья была включена в федеральную программу по развитию региональных аэропортов, - отметил Андрей Осипов.

И, конечно, на этом развитие аэропорта «Мурманск» не ограничится. По словам Андрея Борисовича, сейчас ведутся переговоры по открытию новых направлений. В частности речь идет о воздушном сообщении с Минском и Осло. По предварительной информации, чартерные рейсы между Мурманском и столицей Норвегии будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines. Но руководство главной воздушной гавани Заполярья надеется, что со временем они перейдут в разряд регулярных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аэропорт Мурманска назовут в честь Николая II (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала
Жители Апатитов делают фотографии в обнимку с большими сосульками
Ледяные горки и скульпторы в Мурманске 2019: где покататься, дата открытия
Два североморца из-за ложных показаний в деле об убийстве тоже пойдут под суд
«Живая классика» объединяет юных чтецов при помощи телемостов
«Роуминг, гудбай» поможет «правильно» встретить Новый год за границей
В Видяево запустят последний объект цифрового вещания в России
В Кандалакше ради мальчика, оставшегося дома в одиночестве, провели спасательную операцию
В Мурманске можно будет увидеть знаменитого мамонтенка Диму
Новый год-2019 в Мурманске: в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут ездить два автобуса и один троллейбус
Сотрудники полиции Мурманска выехали по странному звонку и нашли труп
Жители Мурманской области спасли водителя "КамАЗа", разбившегося под Лавной
Сенатор от Мурманской области награжден орденом Дружбы
В Мурманске временно не продают проездные билеты на автобусы и троллейбусы
Строители поздравили мурманчан с Новым годом и зажгли надпись "2019" окнами дома
Под Апатитами столкнулись три машины, погиб один из водителей
В Мурманске шампанское стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Москве
Мурманчанка пожаловалась на злых собак через популярный Интернет-сервис для обращений
Зураб Церетели лично наградил автора арт-проекта "Ловцы снов" в Никеле
Следком проверит гимназию №7 в Мурманске, где обрушился потолок
Галина Волчек рассказала, как в Мурманске познакомилась с будущим мужем