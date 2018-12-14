В аэропорту «Мурманск» намерены открыть авиасообщение с Осло и Минском

14 Дек. 16:49 2018-12-14T16:49:46+03:00

А вот споры по поводу переименования до сих пор не утихают... Фото: Елена КОВАЛЕНКО

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Весьма радужные перспективы, которые ждут аэропорт «Мурманск» в самом ближайшем будущем, нарисовал народным избранникам на недавнем заседании областной Думы генеральный директор главной воздушной гавани Заполярья Андрей Осипов.

- Ежегодно инвестируются средства в обновление оборудования и развитие аэропорта. В ближайших планах реконструкция привокзальной площади, а также проведение конкурса на проектирование нового аэровокзала. Кроме того, в этом году главная воздушная гавань Заполярья была включена в федеральную программу по развитию региональных аэропортов, - отметил Андрей Осипов.

И, конечно, на этом развитие аэропорта «Мурманск» не ограничится. По словам Андрея Борисовича, сейчас ведутся переговоры по открытию новых направлений. В частности речь идет о воздушном сообщении с Минском и Осло. По предварительной информации, чартерные рейсы между Мурманском и столицей Норвегии будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines. Но руководство главной воздушной гавани Заполярья надеется, что со временем они перейдут в разряд регулярных.

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