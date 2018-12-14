В Мурманске из окна 9-этажного дома выпал мужчина
Днем 14 декабря трагедия произошла на улице Полярные Зори в столице Заполярья. К месту происшествия сразу стянулись тревожные службы. Здесь из окна 9-этажного дома под номером 49/4 выпал человек.
- Тело было обнаружено в обеденное время. Предположительно, мужского пола, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк.
В данный момент на место выехала следственная группа в составе следователя и следователя-криминалиста. Экспертам предстоит выяснить причины происшествия и обстоятельства смерти мужчины. По этому факту назначена процессуальная проверка.
Напомним, это лето запомнилось в Мурманской области целой серией несчастных случаев, когда из окон из-за невнимательности родителей выпадали дети.