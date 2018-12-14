В Мурманске из окна 9-этажного дома выпал мужчина

14 Дек. 14:39 2018-12-14T14:39:04+03:00

К месту происшествия были стянуты все тревожные службы города. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Днем 14 декабря трагедия произошла на улице Полярные Зори в столице Заполярья. К месту происшествия сразу стянулись тревожные службы. Здесь из окна 9-этажного дома под номером 49/4 выпал человек.

- Тело было обнаружено в обеденное время. Предположительно, мужского пола, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк.

В данный момент на место выехала следственная группа в составе следователя и следователя-криминалиста. Экспертам предстоит выяснить причины происшествия и обстоятельства смерти мужчины. По этому факту назначена процессуальная проверка.

Напомним, это лето запомнилось в Мурманской области целой серией несчастных случаев, когда из окон из-за невнимательности родителей выпадали дети.