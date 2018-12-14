Мурманчанин убил беспомощную мать из-за нотаций

14 Дек. 15:54 2018-12-14T15:54:10+03:00

Женщина упрекнула сына в тунеядстве и пьянстве, а тот схватил ее за горло

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35-летний мурманчанин не отличался праведной жизнью. Был не прочь выпить без меры, не работал, а жил за счет больной матери. Но при этом слышать критику в свой адрес он не любил.

Поэтому когда его 78-летняя мама стала его упрекать во всех грехах, мужчина вспылил. Его не остановило, что старушка беспомощна - из-за возраста и болезней прикована к кровати. Сын схватил мать за горло и стал душить. Не рассчитал силы, и женщина умерла.

Но не горе после этого испытал злоумышленник, а желание не сесть за решетку из-за убийства. Поэтому он придумал план, как отвести от себя подозрения. И это ему почти удалось.

- Обвиняемый пытался скрыть свою причастность к смерти матери, утверждая, что она упала сама. Вызванная им на место происшествия бригада скорой медицинской помощи явных признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружила, - рассказала старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк.

Вот только следователей мужчина провести не смог. Они заподозрили, что старушка умерла не своей смертью и смогли это доказать. А потом уже и злоумышленник не стал отпираться.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Плохому сыну грозит до 15 лет лишения свободы.