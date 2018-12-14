Североморский кадетский корпус закрыли на 23 дня
Ровно неделю назад стало известно, что в Североморском кадетском корпусе произошло массовое недомогание учащихся. Всего к врачам обратились 25 ребята. 11 почти сразу были выписаны домой, а вот другие остались на лечение в областной детской больнице.
Роспотребнадзор пока не готов сказать, что именно привело к таким последствиям, т.к. расследование по фактам возникновения эпидемиологического неблагополучия продолжается. Предварительная и еще не подтвержденная версия - кишечная палочка. Но уже известно, что нарушения были. И такие, что после их обнаружения учиться кадетам стало опасно. Тем более, что ребята находятся в корпусе круглосуточно.
- В адрес юридического лица выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Санитарно-эпидемиологическое расследование установило факты нарушений обязательных требований санитарно законодательства. Возбуждены административные дела в отношении юридического лица, должностных лиц, - рассказали в Роспотребнадзоре Мурманской области.
Решением Североморского районного суда деятельность Североморского кадетского корпуса приостановлена на 23 дня. А пока двери закрыты, в образовательном учреждении проводят большую дезинфекцию. Свою проверку проводят также следователи.