В Мурманске троллейбус пытался объехать ДТП и чуть не стал его третьим участником
Дороги Мурманска уже стали менее загруженными, на часах было около 10 вечера. А на пересечении улиц Книповича и Шмидта в Мурманске, там, где находится средняя "мореходка," все стояли две столкнувшиеся иномарки.
Авария случилась в 16.20 13 декабря.
- Водитель Volvo, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с Nissan. В результате ДТП 51-летний водитель Nissan обслужен амбулаторно, - рассказали в ОГИБДД города Мурманска.
Впрочем, в этой аварии есть третий участник. По сообщениям очевидцев в группе "Мурманск ДТП ЧП", водитель троллейбуса №4 пытался объехать столкнувшиеся машины, но сам чуть не зацепил их.
- Пришлось переставлять рога, - пишут мурманчане.
В салоне общественного транспорта потрадавших нет.
Напомним, в Мурманске ищут свидетелей, как в центре города открыли стрельбу по Porsche Cayenne.