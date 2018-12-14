2018-12-14T16:28:20+03:00
Происшествия

В Мурманске троллейбус пытался объехать ДТП и чуть не стал его третьим участником

В аварии пострадал один человек
Есения ДОБРОНРАВОВА
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У средней мореходки столкнулись Volvo и Nissan. Фото: Галина ГрызоваУ средней мореходки столкнулись Volvo и Nissan. Фото: Галина Грызова
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Дороги Мурманска уже стали менее загруженными, на часах было около 10 вечера. А на пересечении улиц Книповича и Шмидта в Мурманске, там, где находится средняя "мореходка," все стояли две столкнувшиеся иномарки.

Авария случилась в 16.20 13 декабря.

- Водитель Volvo, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с Nissan. В результате ДТП 51-летний водитель Nissan обслужен амбулаторно, - рассказали в ОГИБДД города Мурманска.

Впрочем, в этой аварии есть третий участник. По сообщениям очевидцев в группе "Мурманск ДТП ЧП", водитель троллейбуса №4 пытался объехать столкнувшиеся машины, но сам чуть не зацепил их.

- Пришлось переставлять рога, - пишут мурманчане.

В салоне общественного транспорта потрадавших нет.

Напомним, в Мурманске ищут свидетелей, как в центре города открыли стрельбу по Porsche Cayenne.

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