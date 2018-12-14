В администрации Алакуртти ФСБ провела обыск

14 Дек. 11:28 2018-12-14T11:28:45+03:00

Сотрудники ФСБ работали в администрации Алакуртти 28 ноября и 6 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудников подозревают в мошенничестве с жильем соцнайма

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Сразу два дня выдались в администрации Алакуртти беспокойными. 28 ноября и 6 декабря УФСБ России по Мурманской оашивали сотрудников.

- В настоящее время ведется проверка информации о причастности лиц к мошенническим действиям при распределении жилья, предоставляемого по договорам социального найма, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - уточнили в ФСБ.

К слову, только 7 декабря у Алакуртти появился новый глава.

- Александр Самарин был выбран единогласно! Новый состав совета депутатов поддержал новый курс развития села. Друг, за работу! А мы поддержим, - написал тогда глава Кандалакши и подведомственной территории Михаил Павлов.

До этого Александр Павлович был исполняющим обязанности главы администрации. В марте 2016 год Оксана Вайс, которая возгляла поселок с сентября 2014-го, досрочно прекратила свои полномочия.