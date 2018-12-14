На трассе «Кола» под Сегежей мурманчанин на Nissan Terrano устроил ДТП

14 Дек. 13:15 2018-12-14T13:15:02+03:00

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В Карелии хоть и нет полярной ночи, но вечером все равно темнеет рано, что не сыграло на руку 57-летнему водителю Nissan Terrano из Мурманска. Он устроил аварию на 696 километре федеральной трассы «Кола».

- 12 декабря в 17:05 в 25 километрах от Сегежи на относительно прямом участке дороги водитель кроссовера пошел на обгон, не убедившись в безопасности своего маневра. На встречной полосе он по касательной столкнулся с Kia Rio. От удара автомобили разбросало в разные стороны, а легковушка и вовсе съехала в кювет, - рассказали подробности ДТП в УГИБДД по Республике Карелия.

Вероятно, свою роль в случившемся сыграла не только спустившаяся на землю темнота, но и разыгравшийся снегопад. К сожалению, в аварии изрядно досталось не только «железным коням». Травмы получила 48-летняя пассажирка Kia, жительница Петрозаводска. Для ликвидации последствий ДТП привлекались спасатели.