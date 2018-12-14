2018-12-14T14:57:57+03:00
Общество

Мальчик из Москвы передал в мончегорский приют деньги и пакет корма

Средства маленький Олег Мавлютов копил на мобильный телефон
Елена МОЛОДЦОВА
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Мальчик из Москвы отправил в Мончегорск корм для собак, деньги и письмо. Фото: vk.com/domshvostommonchegorskМальчик из Москвы отправил в Мончегорск корм для собак, деньги и письмо. Фото: vk.com/domshvostommonchegorsk
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Неожиданно приятный подарок из первопрестольной привезли в общественный приют Мончегорска «Дом с хвостом» волонтеры «Комбината Добра», созданного «Норильским Никелем». На благотворительной ярмарке «Душевный базар» они показывали спектакль про приют и продавали игрушки, сшитые его активистами. Обратно в Мончегорск вернулись не с пустыми руками.

- Светлана Владимировна присутствовала на ярмарке. Ее сын тоже хотел прийти, но приболел. Поэтому его мама передала пакет от мальчика через волонтеров, - рассказывает руководитель приюта «Дом с хвостом» Елена Дебеляк. - Мы получили нежданный подарок только вчера, открыли, а там пакет корма, деньги, которые Олег собирал на мобильный телефон, и трогательное письмо, от которого слезы навернулись.

В письме Олег Мавлютов пишет, что ему очень нравится то, чем занимаются волонтеры из Мончегорска, и он хотел бы, чтобы таких людей было побольше. А вот почему маленький москвич решил сделать столь дорогой подарок именно приюту «Дом с хвостом», остается только догадываться. Возможно, мальчика впечатлил рассказ мамы о благотворительном спектакле.

- Светлана Владимировна, благодарим вас за воспитание сына! Ведь самые ценные для нас вещи - это чувства и поступки людей. Олег, ты большой молодец и у тебя очень доброе сердце, а благие помыслы заставляют верить нас взрослых в то, что в будущем милосердие не исчезнет! Маленький друг, спасибо тебе за все! - поблагодарили в соцсетях своего жертвователя волонтеры «Дома с хвостом».

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