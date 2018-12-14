Мурманчанина, который резал пса на глазах у сына, и его жену лишили родительских прав

14 Дек. 10:24 2018-12-14T10:24:39+03:00

Пса мужчина решил убить прямо на глазах у ребенка. В итоге у него забрали и животное, и сына. Фото: Ксения Рязанцева

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Еще не забыта громкая история, как в одной из квартир на улице Достоевского разыгралась драма. Здесь жила семья: мама, папа и их сынишка. Родители из мужчины и женщины вышли некудышные. Перебивались случайным заработками. Соседи часто слышали крики, брань. А еще "плач" собаки.

Пса забрали с улицы, но жить ему в семье было не проще. Пожалуй, любил его только ребенок. А вот мужчина бил, жалел еду. А потом стал резать прямо на глазах у сына. Как говорят зооволонтеры, все случилось потому, что пес стащил курицу со стола.

На место прибыли сотрудники полиции, волонтеры. А потом началось долгое разбирательство, которое длится с лета.

Родителей взяла на карандаш социальная служба - семью признали находящейся в социально опасном состоянии, им дали шанс исправиться, чтобы не лишиться сына. Для этого им надо было сделать в квартире простенький ремонт, найти работу, следить за ребенком. И, конечно, никакой жестокости ни по отношению к нему, ни к кому-либо еще.

И по первости взрослые старались. Начали наводить порядок в доме, мама даже вышла на работу. А вот отец рвения не проявил. За что и поплатился. Впрочем, мать тоже.

- Отделом опеки и попечительства комитета по образованию во исполнение решения заседания рабочей группы при прокуроре округа подготовлено и направлено в Первомайский районный суд исковое заявление о лишении законных представителей несовершеннолетнего родительских прав, - рассказали в прокуратуре Мурманске области.

Суд не нашел оснований, чтобы оправдать отца и мать. Поэтому они были лишены родительский прав. Ребенок теперь отправится в соцучреждение.