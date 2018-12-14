2018-12-14T09:53:17+03:00
Общество

Для Мурманска и освоения Севморпути построят суперледокол «Лидер» в 2027 году

Огромное судно с реакторами на 400 ватт электроэнергии будет раскалывать лед толщиною в 4 метра и перевозить экипаж свыше 200 человек
Виктор КОСТРОВ
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Владимир Михайлович прибыл в Мурманск для участия в пресс-конференции Росатомфлота, где и рассказал интересные подробности про будущего «короля ледоколов».Владимир Михайлович прибыл в Мурманск для участия в пресс-конференции Росатомфлота, где и рассказал интересные подробности про будущего «короля ледоколов».Фото: Виктор КОСТРОВ
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Кольский залив дарит заманчивые экономические перспективы. Но сегодня этот уникальный транспортный и промысловый «коридор» в упадке. Возлагаются большие надежды на Северный морской путь. Но сейчас используется лишь половина его потенциала.

Мурманским ледоколам просто не хватает силы. Задача непростая: сквозь льды, за 10 тысяч километров на восток, провести суда вовремя. Ведь опоздание на какой-то час грозит огромным штрафом. Ради обеспечения точной проводки по Севморпути, а также других амбициозных задач, построят новый сверхмощный ледокол «Лидер».

Из-за большой надстройки, необходимой для размещения экипажа, судно будет многоэтажным. Фото: бюро «Айсберг»

Из-за большой надстройки, необходимой для размещения экипажа, судно будет многоэтажным. Фото: бюро «Айсберг»

- Ему нужно будет прокладывать каналы во льду толщиною 2 метра со скоростью 13 узлов. Ледопроходимость«Лидера» будет достигать 4-х метров. На борту будет 2 новых реактора, по типу «Ритм-400», с обогащением не более 18%. Генератор в копурсе реактора - 400 мегаватт. Заказчик попросил разместить на борту помимо 55 человек экипажа еще 150 человек персонала. Поэтому мы решили сделать надстройку на ледоколе, и, что называется, «попали в тренд». Также мы реализовываем новую систему безопасности: расхолаживание реактора без электроэнергии неограниченное количество времени. Она будет работать, даже если откажут все аварийные источники, - рассказал главный конструктор центрального конструкторского бюро «Айсберг» Владимир Воробьев.

Считается, что столь навороченная система безопасности даже избыточна, но, как говорится, «береженого бог бережет». Фото: бюро «Айсберг»

Считается, что столь навороченная система безопасности даже избыточна, но, как говорится, «береженого бог бережет». Фото: бюро «Айсберг»

Цена «Лидера» - около 100 миллиардов рублей. Строить судно будут 2 завода: «Балтийский» (отдельные детали) и «Звезда» (контрольная сборка). Сдача - 2027 год. В Мурманск суперледокол прибудет не раньше 2028-го.

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