В ночь на 14 декабря над Мурманской областью будут пролетать метеоры потока Геминиды
Если небо над Кольским полуостровом этой ночью будет чистым, то не только северное сияние будет на нем красоваться. Но и яркие полосы - падающие "звезды", под которые можно будет загадывать желание. В ночь с 13 на 14 декабря придется пик метеорного потока Гемиды.
Они летят рядом с Землей каждый год. Ученые называют их одним из самых красивых метеорных потоков года. Мало того, что болиды яркие, в лучшие часы число метеоров, проносящихся над головами, достигает 100 в час! А в 2011 их было даже 200.
Для наблюдения за Геминидами не надо специальной техники - увидеть их можно невооруженным глазом.
Напомним, прошлой ночью апатитский фотограф Сергей Ященко сумел поймать в объектив изумрудную комету Виртанену, которая в эти дни максимально сближается с Землей.
Чтобы не оказаться у разбитого корыта, лучше всего выезжать за пределы города. Там нет электрических огней, которые могут затмить собой красивые созвездия и метеорный дождь.