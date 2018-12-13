2018-12-13T23:44:32+03:00
Наука

В ночь на 14 декабря над Мурманской областью будут пролетать метеоры потока Геминиды

Это будет одно из самых красивых зрелищ в году
Мария ПАШЕНКОВА
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Геминиды - один из самых ярких и мощных метеорных потоков. Фото: www.mazyr.byГеминиды - один из самых ярких и мощных метеорных потоков. Фото: www.mazyr.by
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Если небо над Кольским полуостровом этой ночью будет чистым, то не только северное сияние будет на нем красоваться. Но и яркие полосы - падающие "звезды", под которые можно будет загадывать желание. В ночь с 13 на 14 декабря придется пик метеорного потока Гемиды.

Они летят рядом с Землей каждый год. Ученые называют их одним из самых красивых метеорных потоков года. Мало того, что болиды яркие, в лучшие часы число метеоров, проносящихся над головами, достигает 100 в час! А в 2011 их было даже 200.

Для наблюдения за Геминидами не надо специальной техники - увидеть их можно невооруженным глазом.

Напомним, прошлой ночью апатитский фотограф Сергей Ященко сумел поймать в объектив изумрудную комету Виртанену, которая в эти дни максимально сближается с Землей.

Чтобы не оказаться у разбитого корыта, лучше всего выезжать за пределы города. Там нет электрических огней, которые могут затмить собой красивые созвездия и метеорный дождь.

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