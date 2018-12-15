В Ковдоре впервые в России отметят Новый год по-гиперборейски

15 Дек. 11:38 2018-12-15T11:38:16+03:00

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Пока все россияне ждут 31 декабря, чтобы проводить 2018 год и встретить 2019-й, в Ковдоре готовятся к 22 числу. В этот день состоится первый в стране гиперборейский Новый год. Центром праздника станет Уютная площадь.

- Согласно легенде, змей спит и охраняет несметные подземные богатства. Просыпается он только в самую длинную и темную ночь в году и выходит к людям. Огромный сверкающий сказочный персонаж войдет в город. К необычному празднику Ковдор буквально засверкает огнями: более 100 световых занавесов и гирлянд украсят Уютную площадь, деревья и городские здния, - рассказали организаторы праздника.

Детям выдадут свистульки, чтобы они могли мелодичными звуками забодрить змея.костюмированное и огненное шоу и необычный ледяной лабиринт, подвижные игры и флешмоб. Развернется ярмарка с разнообразными угощениями и глёгом. А красивую точку в гиперборейском Новом годе поставит фейерверк.

Этот праздник станет одним из многих, ведь в Ковдоре сейчас активно развивают туристический бренд, основанный на легенде о древней цивилизации.