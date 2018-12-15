2018-12-15T11:38:16+03:00
Общество

В Ковдоре впервые в России отметят Новый год по-гиперборейски

На праздник придет огромный змей, а город засияет новыми огнями
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Финальную точку в гиперборейском празднике поставит фейерверк.Финальную точку в гиперборейском празднике поставит фейерверк.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Пока все россияне ждут 31 декабря, чтобы проводить 2018 год и встретить 2019-й, в Ковдоре готовятся к 22 числу. В этот день состоится первый в стране гиперборейский Новый год. Центром праздника станет Уютная площадь.

- Согласно легенде, змей спит и охраняет несметные подземные богатства. Просыпается он только в самую длинную и темную ночь в году и выходит к людям. Огромный сверкающий сказочный персонаж войдет в город. К необычному празднику Ковдор буквально засверкает огнями: более 100 световых занавесов и гирлянд украсят Уютную площадь, деревья и городские здния, - рассказали организаторы праздника.

Детям выдадут свистульки, чтобы они могли мелодичными звуками забодрить змея.костюмированное и огненное шоу и необычный ледяной лабиринт, подвижные игры и флешмоб. Развернется ярмарка с разнообразными угощениями и глёгом. А красивую точку в гиперборейском Новом годе поставит фейерверк.

Этот праздник станет одним из многих, ведь в Ковдоре сейчас активно развивают туристический бренд, основанный на легенде о древней цивилизации.

Еще больше материалов по теме: «Новый год 2019: Афиша, путешествия, зимние забавы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала
Жители Апатитов делают фотографии в обнимку с большими сосульками
Ледяные горки и скульпторы в Мурманске 2019: где покататься, дата открытия
Два североморца из-за ложных показаний в деле об убийстве тоже пойдут под суд
«Живая классика» объединяет юных чтецов при помощи телемостов
«Роуминг, гудбай» поможет «правильно» встретить Новый год за границей
В Видяево запустят последний объект цифрового вещания в России
В Кандалакше ради мальчика, оставшегося дома в одиночестве, провели спасательную операцию
В Мурманске можно будет увидеть знаменитого мамонтенка Диму
Новый год-2019 в Мурманске: в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут ездить два автобуса и один троллейбус
Сотрудники полиции Мурманска выехали по странному звонку и нашли труп
Жители Мурманской области спасли водителя "КамАЗа", разбившегося под Лавной
Сенатор от Мурманской области награжден орденом Дружбы
В Мурманске временно не продают проездные билеты на автобусы и троллейбусы
Строители поздравили мурманчан с Новым годом и зажгли надпись "2019" окнами дома
Под Апатитами столкнулись три машины, погиб один из водителей
В Мурманске шампанское стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Москве
Мурманчанка пожаловалась на злых собак через популярный Интернет-сервис для обращений
Зураб Церетели лично наградил автора арт-проекта "Ловцы снов" в Никеле
Следком проверит гимназию №7 в Мурманске, где обрушился потолок
Галина Волчек рассказала, как в Мурманске познакомилась с будущим мужем