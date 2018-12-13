2018-12-13T16:04:40+03:00
Общество

Пропавшая в Мурманске бабушка несколько дней жила в подвале

Сейчас Татьяна Назарова находится в больнице, с ней работают врачи
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Татяьну Назарову нашел ее сын. Вот что значит родная кровь! Фото: vk.com/murmanspas51Татяьну Назарову нашел ее сын. Вот что значит родная кровь! Фото: vk.com/murmanspas51
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Стали известны подробности, как нашли 66-летнюю мурманчанку Татьяну Назарову. Оказалось, что четыре дня женщина была на грани смерти.

Напомним, Татьяна Назарова пропала 8 декабря. Просто пошла гулять с собакой и не вернулась. Поиски вели и сотрудники полиции, и волонтеры. А нашли случайно - помогла родная кровь.

Все эти дни женщина находилась в подвале дома №40/1 на улице Чумбарова-Лучинского - она сама живет в этой пятиэтажке. Обычно, когда теряются люди, подвалы и чердаки обследуются в первую очередь. Помещения дома №40/1 тоже изучали, но бабушку не нашли. Видимо, она попала туда чуть позже. А обнаружил ее там ее сын, который бросил все силы, чтобы спасти маму.

- Нам позвонили сотрудники скорой, которые сами не могли достать пострадавшую. Подвал очень сложный, двухуровневый, узкий. Даже нам доставать было сложно. Хорошо, что помогали сын женщины и другие мужчины. Вшестером ее подняли, - рассказывает начальник аварийно-спасательного отряда г. Мурманска Игорь Осипов. - Пришлось использовать жетские носилки, т.к. женщина лежала в неудобной позе и жаловалась на боль в пояснице и позвоночнике.

Мало того, что Татьяна Назарова провела долгие часы в холодном подвале, так еще и без воды и еды. А ведь до исчезнования она весила 44 килограмм. Когда ее спасали, она была в сознании, хоть и спутанном.

Сейчас мурманчанка находится в больнице. Когда врачи разрешат, с ней побеседуют сотрудники полиции, чтобы узнать, как женщина оказалась в ловушке. Сама она говорит, что упала туда.

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