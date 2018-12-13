2018-12-13T14:53:50+03:00
Экономика

Впервые в истории Мурманска доходы бюджета составили 14 миллиардов рублей

Депутаты горсовета приняли казну города на 2019 год
Мария ПАШЕНКОВА
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Депутаты горсовета Мурманска определили, какими будут доходы и расходы в будущем году. Фото: пресс-служба администрации МурманскаДепутаты горсовета Мурманска определили, какими будут доходы и расходы в будущем году. Фото: пресс-служба администрации Мурманска
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Состоялось 52 заседание Совета депутатов города Мурманска. В повестке дня 13 декабря было всего три вопроса, и все они касались бюджета столицы Заполярья на 2019 год.

Напомним, в певром чтении казну рассматривали две недели назад. Тогда было озвучено, что ожидается дефицит: доходы Мурманска в 2019 году составят чуть больше 14 миллиардов рублей, а расходы - 14,5, дефицит - 425 миллионов рублей. Постепенно отрицательный «хвост» будет сокращаться: в 2020-м - 353 миллиона, в 2021-м - 351.

Сегодня же стали известны окончательные данные.

– Прогнозируемые доходы бюджета впервые в истории Мурманска превысили 14 миллиардов рублей. Традиционно главный финансовый документ будет социально ориентированным. В следующем году продолжится реализация значимых муниципальных программ, городских проектов, – подчеркнул глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Дефицит при этом составит около 5,5 % - 425,7 миллионов рублей, что не превышает установленного законом предела. В мэрии подчеркнули, что на социальную сферу предполагается потратить около 70% городской казны. Больше денег направят на культуру, образование и спорт.

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