Впервые в истории Мурманска доходы бюджета составили 14 миллиардов рублей
Состоялось 52 заседание Совета депутатов города Мурманска. В повестке дня 13 декабря было всего три вопроса, и все они касались бюджета столицы Заполярья на 2019 год.
Напомним, в певром чтении казну рассматривали две недели назад. Тогда было озвучено, что ожидается дефицит: доходы Мурманска в 2019 году составят чуть больше 14 миллиардов рублей, а расходы - 14,5, дефицит - 425 миллионов рублей. Постепенно отрицательный «хвост» будет сокращаться: в 2020-м - 353 миллиона, в 2021-м - 351.
Сегодня же стали известны окончательные данные.
– Прогнозируемые доходы бюджета впервые в истории Мурманска превысили 14 миллиардов рублей. Традиционно главный финансовый документ будет социально ориентированным. В следующем году продолжится реализация значимых муниципальных программ, городских проектов, – подчеркнул глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.
Дефицит при этом составит около 5,5 % - 425,7 миллионов рублей, что не превышает установленного законом предела. В мэрии подчеркнули, что на социальную сферу предполагается потратить около 70% городской казны. Больше денег направят на культуру, образование и спорт.