Фотограф из Апатитов сфотографировал изумрудную комету Виртанену

13 Дек. 14:24 2018-12-13T14:25:03+03:00

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Комета Виртанена - гостья на небосклоне нечастая. Но фотографу из Апатитов Юрию Ященко 12 декабря удалось не только ее увидеть, но и запечатлеть на снимке! К счастью, в последние дни небо было достаточно ясным для наблюдений. Счастливое совпадение, ведь комета как раз сейчас максимально сближается с Землей. Лучше всего ее будет видно 16 декабря.

- Каждые 5,4 года комета 46P/Виртанена вращается вокруг Солнца, и в декабре космическое тело окажется к Земле максимально близко. Такого не было уже последние 70 лет, а это значит, что разглядеть ее можно будет в бинокль или телескоп, - пишет журнал Science Alert.

Виртанену еще называют изумрудной кометой. Цвет обусловлен испарениями диуглерода, зеленое свечение которого возникает от ультрафиолетового солнечного облучения газа в космическом вакууме. К слову, открыл ее 70 лет назад американский ученый Карл Виртанен, в честь которого и назвали космический объект.

В кадр Юрия Ященко попала не только Виртанена, но и созвездия Орион, Телец, а также рассеянные звездные скопления Плеяды, Гиады.

Найти изумрудную комету на снимке апатитского светописца не так легко. А вы, дорогие читатели, справитесь? Заходите в нашу группу в "ВКонтакте" и попробуйте угадать!