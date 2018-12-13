Дочка мэра Мончегорска взяла из приюта собаку

13 Дек. 12:52 2018-12-13T12:52:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В федеральных СМИ то и дело мелькают новости о том, что очередной представитель селебрити приютил у себя обычного обитателя приюта для бездомных животных. Что ж теперь и Мурманская область может похвастаться таким добрым делом.

– Нашему Патрику выпал поистине счастливый билет - он стал членом семьи главы нашего муниципалитета Дмитрия Староверова, – поделились радостной новостью в группе приюта «Дом с хвостом».

Сам Дмитрий Геннадьевич комментировать свой поступок «КП» не стал, передав через своего секретаря, что взять питомца из приюта попросила его дочь Алиса, а он не препятствовал ее воле. Тем более, поступок был совершен по велению души. Кстати, прежде чем принять окончательное решение семья неоднократно приезжала в приют, чтобы пообщаться с Патриком, погулять с ним и подружиться.

Фото: vk.com/domshvostommonchegorsk.

Сам же огромный черный пес, росший в приюте с раннего щенячества, сначала не поверил своему счастью и боялся даже сходить в туалет, а потом не выдержал и оконфузился на мэрский ковер. Его никто не отругал, и сейчас Патрик ведет себя идеально, как положено в известной интеллигентной семье.