В Мурманске нашли пропавшую северянку, которой могла понадобиться медицинская помощь

13 Дек. 12:17 2018-12-13T12:17:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Четыре дня не так много, если речь не идет о поисках человека. Когда каждый час кажется для родных неделей, особенно если речь идет о пропавших детях и пожилых людях.

66-летняя Татьяна Назарова ушла из дома на улице Чумбарова-Лучинского, 40/1 еще 8 декабря. Ситуация осложнялась тем, что женщине могла понадобиться медицинская помощь. Найти мурманчанку удалось только 12 декабря. К счастью, живой! Татьяна уже вернулась домой. Подробности ее исчезнования и поисков волонтеры не разглашают в интересах семьи.

Напомним, что в области активны другие поиски людей. Семья каждого из них надеется на помощь земляков. Например, 27 ноября из детского дома в Мурманске ушел 17-летний Илья Наволоцкий, 20 ноября тоже в областном центре пропал 35-летний Сергей Бухранов, а месяцем ранее - 45-летний Сергей Воронин, сотрудник МЧС. Один из самых громких поисков ведется по 27-летней Ксении Платоновой, которая пропала по дороге на работу.