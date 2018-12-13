В Мончегорске приставы нашли должника по фотографиям в "ВКонтакте" и самоеду

13 Дек. 11:39 2018-12-13T11:39:57+03:00

Мужчина активно снимал себя с любимыми собаками, чем и раскрыл свое местоположение

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Помните прекрасную историю, как житель Колы, задолжавший по алиментам 280 тысяч рублей, попался приставам потому, что хвастался на своем YouTube канале как его ищут.

Похожая история случилась и в Мончегорске. Местный житель тоже поплатился за любовь к публичным рассказам о своей жизни. Не смотря на решение суда, мужчина не хотел платить алименты для сына и задолжал полмиллиона.

Чтобы не попасть в руки приставов, мончегорец не жил по месту регистрации и, более того, часто менял адреса, работал неофициально. Но концы в воду спрятать не удалось. Должностные лица оказались хитрее.

- У должника два четвероногих друга - очаровательные собаки, фотографии с которыми он активно выкладывал на своей странице в социальной сети. Собачки были более чем заметны, одна из них пушистая и белоснежная, породы самоед. Внимательно изучив фотографии судебные приставы точно определили двор дома, в котором мог проживать должник, - рассказали подробности этой истории в управлении федеральной службы судебных приставов России по Мурманской области.

Жители дома вспомнили, что во дворе действительно гуляет мужчина с двумя большими собаками. Поэтому приставы просто устроили "засаду": дождались, когда горе-папаша выйдет на улицу с любимцами.

Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", так как ранее он уже привлекался к административной ответственности.