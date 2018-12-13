2018-12-13T10:33:52+03:00
Звезды

Режиссер Борис Хлебников снимет фильм по роману про мурманских рыбаков

Лента про тонущий траулер должна стать максимально реалистичной
Мария ПАШЕНКОВА
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Режиссер Борис Хлебников готов экранизировать роман "Три минуты молчания".Режиссер Борис Хлебников готов экранизировать роман "Три минуты молчания".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В 1969 году писатель Георгий Владимов создал роман "Три минуты молчания". В основу лег личный опыт: перед тем, как сесть за произведение, автор работал в Мурманске матросом на рыболовецком сейнере и несколько месяцев плавал в северных морях.

Роман рассказывает, как моряк решил попрощаться со стихией, посчитав свою работу ненастоящей, и отправляется в последний для себя рейс. Но попадает в сложную ситуацию. Траулер получает пробоину и возникает угроза, что он утонет. И в этот напряженный момент экипаж получает сигнал SOS с иностранного судна, находящегося рядом. У российских моряков возникает диллема: проигнорировать просьбу о помощи или рискнуть своими жизнями.

Режиссер Борис Хлебников, известный по фильмам "Аритмия", "Коктебель", "Долгая счастливая жизнь", взялся за экранизацию романа. Черновое название фильма - "Шторм".

- Там есть конфликтная ситуация, кораблекрушение, шторм, много стихий. Самая интересная из стихий - мужское сообщество, которое заперто на судне на две недели во время шторма. И это очень простая частная история человека и его жизненного кризиса", - рассказал режиссер в интервью.

Что примечательно, Борис Хлебников хочет создать максимально реалистичный фильм и самый высокобюджетный в своей карьере. Для этого в Мурманской области собирался документальный материал. В ленте сыграют Анна Михалкова, Максим Лагашкин, Наталья Рогожкина, Александр Робак, Анна Котова (Дерябина), Геннадий Смирнов и другие.

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