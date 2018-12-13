2018-12-13T11:20:19+03:00
Наука

ПИНРО станет частью Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии

Ожидается, что реорганизация не затронет мурманские кадры
Мария ПАШЕНКОВА
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ПИНРО территориально останется в Мурманске, но будет подконтролен ВНИРО. Фото: mstu.edu.ruПИНРО территориально останется в Мурманске, но будет подконтролен ВНИРО. Фото: mstu.edu.ru
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До 1 октября 2019 года должна завершиться реорганизация, после которой Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, подконтрольный Росрыболовству, разрастется.

В него планируют включить сразу 12 научных организаций. Соответствующий приказ за подписью министра сельского хозяйства вышел 23 июля, однако дорожная карта еще находится в процессе созданий.

В числе тех, кого хотят присоединить к ВНИРО, Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Книповича.

- Реорганизация позволит сконцентрировать научные силы и средства для проведения базовых и перспективных исследований в области рыболовства и аквакультуры, а также повысить эффективность расходования бюджетных средств отраслевой наукой за счет объединения ее материально-технической базы, - объясняют цель происходящего в ВНИРО.

Ожидается, что присоединение не повлечет за собой массовых сокращений ученых.

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