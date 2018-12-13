В Заполярном безработный зарезал пару из-за громко работающего телевизора
Не каждому гостю рады. Пара из Заполярного - 39-летний мужчина и его 45-летняя спутница - пригласила к себе в дом 70-летнего безработного знакомого, что привело к беде.
Мужчина вместе с хозяевами проводил вечер в компании с алкоголем. На хмельную голову ему показалось, что телевизор работает слишком громко. Вот только больше никто из участников застолья так не считал. Это привело пенсионера в бешенство. И конфликт он решил закончить кровопролитием.
- Злоумышленник схватил кухонный нож и нанес им удар в грудь мужчине и в область живота хозяйке квартиры. Их госпитализировали в отделение реанимации районной больницы. Медики квалифицировали нанесенные им травмы, как повлекшие тяжкий вред здоровью, - сообщили в УМВД по Мурманской области.
Пенсионера задержали. Осознав, что сделал, он не стал отпираться и во всем признался. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Такие проблемы для мужчины не в новинку, ведь ранее он уже отбывал наказание за кражу и разбойное нападение.