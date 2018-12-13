2018-12-13T09:54:28+03:00
Происшествия

В Заполярном безработный зарезал пару из-за громко работающего телевизора

Пострадавшие попали в реанимацию, а нападавший - в полицию
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Придя в ярость от громкого телевизора, мужчина схватил нож и накинулся на своих знакомых. Фото: архив "КП"Придя в ярость от громкого телевизора, мужчина схватил нож и накинулся на своих знакомых. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Не каждому гостю рады. Пара из Заполярного - 39-летний мужчина и его 45-летняя спутница - пригласила к себе в дом 70-летнего безработного знакомого, что привело к беде.

Мужчина вместе с хозяевами проводил вечер в компании с алкоголем. На хмельную голову ему показалось, что телевизор работает слишком громко. Вот только больше никто из участников застолья так не считал. Это привело пенсионера в бешенство. И конфликт он решил закончить кровопролитием.

- Злоумышленник схватил кухонный нож и нанес им удар в грудь мужчине и в область живота хозяйке квартиры. Их госпитализировали в отделение реанимации районной больницы. Медики квалифицировали нанесенные им травмы, как повлекшие тяжкий вред здоровью, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Пенсионера задержали. Осознав, что сделал, он не стал отпираться и во всем признался. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Такие проблемы для мужчины не в новинку, ведь ранее он уже отбывал наказание за кражу и разбойное нападение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала
Жители Апатитов делают фотографии в обнимку с большими сосульками
Ледяные горки и скульпторы в Мурманске 2019: где покататься, дата открытия
Два североморца из-за ложных показаний в деле об убийстве тоже пойдут под суд
«Живая классика» объединяет юных чтецов при помощи телемостов
«Роуминг, гудбай» поможет «правильно» встретить Новый год за границей
В Видяево запустят последний объект цифрового вещания в России
В Кандалакше ради мальчика, оставшегося дома в одиночестве, провели спасательную операцию
В Мурманске можно будет увидеть знаменитого мамонтенка Диму
Новый год-2019 в Мурманске: в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут ездить два автобуса и один троллейбус
Сотрудники полиции Мурманска выехали по странному звонку и нашли труп
Жители Мурманской области спасли водителя "КамАЗа", разбившегося под Лавной
Сенатор от Мурманской области награжден орденом Дружбы
В Мурманске временно не продают проездные билеты на автобусы и троллейбусы
Строители поздравили мурманчан с Новым годом и зажгли надпись "2019" окнами дома
Под Апатитами столкнулись три машины, погиб один из водителей
В Мурманске шампанское стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Москве
Мурманчанка пожаловалась на злых собак через популярный Интернет-сервис для обращений
Зураб Церетели лично наградил автора арт-проекта "Ловцы снов" в Никеле
Следком проверит гимназию №7 в Мурманске, где обрушился потолок
Галина Волчек рассказала, как в Мурманске познакомилась с будущим мужем