2018-12-13T09:01:10+03:00
Происшествия

Экстренные службы выезжали на заправку в Мурманске из-за угрозы взрыва

Подозрительная находка, которая напугала людей, оказалась безобидной [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Шума наделали забытые кем-то личные вещи. Фото: скриншот видео Светлана БабкинаШума наделали забытые кем-то личные вещи. Фото: скриншот видео Светлана Бабкина
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Когда подозрительный предмет находят на остановке общественного транспорта - это страшно, если у школы или детского садика - еще страшнее. А если на АЗС... масштаб беды увеличивается в разы из-за близости к легко воспламеняющимся материалам.

Вечером 12 декабря экстренные службы выезжали на заправку между улицами Коминтерна и Ленинградская. Здесь из-за бесхозной вещи была угроза взрыва.

Всех водителей и сотрудников эвакуировали, а рядом закрыли проезд общественного транспорта. Около 21.00 АЗС все еще была закрыта. К счастью, уже скоро стало известно, что все хорошо.

- Взрывотехники обследовали подозрительную находку. Взрывчатых веществ не обнаружено, угрозы не представляет, - рассказали в пресс-службе "Росгвардии".

Оказалось, что поводом для тревоги стали забытые кем-то личные вещи в пакете. Хотя проверка была не лишней.

Напомним, не так давно подозрительный предмет обезвредили у школы, а торговый центр эвакуировали из-за мужчин, которые угрожали его взорвать.

Подозрительный предмет на АЗС в Мурманске.

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