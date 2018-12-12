Московскую художницу на фестивале в Мурманске задарили подарками и окружили северной теплотой

12 Дек. 17:21 2018-12-12T17:21:03+03:00

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Кажется, Север и его жители навсегда пленили сердце московской художницы. Напомним, Варвара Леднева рассказывает о своих впечатлениях от путешествий по городам России в рисованном «Дневнике». В нем уже есть главы, посвященные Мурманску, Хибинам и Кандалакше.

В выходные Варвара вновь посетила столицу Заполярья, приехав на фестиваль «Поларкон».

– Мурманск красив, как и всегда, переливается огнями города, украшений и кораблей. Полярная ночь на фоне этого воспринимается здорово, а фестиваль при всей своей глобальности невероятно теплый и гостеприимный. Тут совершенно отсутствует холодность больших мероприятий. Он как новогодний подарок, – поделилась гостья из Москвы с «КП».

Фото: vk.com/varvaral.

Еще художнице, наконец-то, удалось побывать в краеведческом музее: посмотреть интересную экспозицию, необычный сухой аквариум, узнать многое об истории Севера. И, конечно, Варвара не могла оставить без внимания полюбившиеся ей корабли. Тем более в доке как раз стоял ледокол «50 лет победы». Девушка познакомилась с памятником Николаю Чудотворцу и посмотрела с другой стороны на Семеновское озеро.

– В центре «Лапландия» были впервые, отличное пространство, соответственно смотрели на Семеновское озеро с другой стороны. Я столько всего получила в этот раз от Мурманска: были такие интересные встречи, люди замечательные приходили, просто как дома. Даже сувениры я привезла особенные: фигурку тюленя от жителей Кандалакши и морошковое варенье, – рассказывает Варвара Леднева. – Еще сотрудники библиотеки порекомендовали мне, с какими саамскими сказками познакомится, чтобы начать работать над их прочтением в комиксах.