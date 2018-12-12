В Мурманске за вознаграждение ищут очевидцев стрельбы по Porsche Cayenne

12 Дек. 17:49 2018-12-12T17:49:16+03:00

пуля, если это была она, не пробила окно, но основательно его повредила. Фото: Елена Маслова

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Цена на новенький Porsche Cayenne - от 5 миллионов рублей. Таких дорогих машин в Мурманске не так уж много и они очень заметны. Кому примелькался зеленый Porsche и чем не угодил - загадка.

Но 11 декабря его владельцы обнаружили свою красавицу у дома №18 по улице Софьи Перовской с испорченным лобовым стеклом - на нем красовались вмятина и сеточка, идущая от нее. Хозяева дорогой иномарки уверены - в нее стреляли. Их опасения небезосновательны, ведь в Мурманске были случаи, когда из пневматики стреляли по стеклам машин и колесам.

- Прошу отнестись с пониманием к проблеме! Все мы люди, и такая ситуация была бы неприятна любому из вас! Любой мог оказаться на этом месте! За достойную информацию вас ждет достойное награждение, - обращается к землякам Елена Маслова в соцсети.

К слову, очевидцам или тем, кто поможет в поиске злоумышленников, обещают заплатить 30 тысяч рублей. В полиции пока не торопятся подтверждать или опровергать версию о стрельбе - в ситуации надо разобраться. Эксперты выезжали на место и осматривали машину, но итоги экспертизы подводить рано. Не исключено, что повреждение мог нанести, например, камень, упавший с дома.