2018-12-12T17:49:16+03:00
Происшествия

В Мурманске за вознаграждение ищут очевидцев стрельбы по Porsche Cayenne

Однако полиция факт применения оружия пока не подтверждает
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
пуля, если это была она, не пробила окно, но основательно его повредила. Фото: Елена Масловапуля, если это была она, не пробила окно, но основательно его повредила. Фото: Елена Маслова
Изменить размер текста:

Цена на новенький Porsche Cayenne - от 5 миллионов рублей. Таких дорогих машин в Мурманске не так уж много и они очень заметны. Кому примелькался зеленый Porsche и чем не угодил - загадка.

Но 11 декабря его владельцы обнаружили свою красавицу у дома №18 по улице Софьи Перовской с испорченным лобовым стеклом - на нем красовались вмятина и сеточка, идущая от нее. Хозяева дорогой иномарки уверены - в нее стреляли. Их опасения небезосновательны, ведь в Мурманске были случаи, когда из пневматики стреляли по стеклам машин и колесам.

- Прошу отнестись с пониманием к проблеме! Все мы люди, и такая ситуация была бы неприятна любому из вас! Любой мог оказаться на этом месте! За достойную информацию вас ждет достойное награждение, - обращается к землякам Елена Маслова в соцсети.

К слову, очевидцам или тем, кто поможет в поиске злоумышленников, обещают заплатить 30 тысяч рублей. В полиции пока не торопятся подтверждать или опровергать версию о стрельбе - в ситуации надо разобраться. Эксперты выезжали на место и осматривали машину, но итоги экспертизы подводить рано. Не исключено, что повреждение мог нанести, например, камень, упавший с дома.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала
Жители Апатитов делают фотографии в обнимку с большими сосульками
Ледяные горки и скульпторы в Мурманске 2019: где покататься, дата открытия
Два североморца из-за ложных показаний в деле об убийстве тоже пойдут под суд
«Живая классика» объединяет юных чтецов при помощи телемостов
«Роуминг, гудбай» поможет «правильно» встретить Новый год за границей
В Видяево запустят последний объект цифрового вещания в России
В Кандалакше ради мальчика, оставшегося дома в одиночестве, провели спасательную операцию
В Мурманске можно будет увидеть знаменитого мамонтенка Диму
Новый год-2019 в Мурманске: в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут ездить два автобуса и один троллейбус
Сотрудники полиции Мурманска выехали по странному звонку и нашли труп
Жители Мурманской области спасли водителя "КамАЗа", разбившегося под Лавной
Сенатор от Мурманской области награжден орденом Дружбы
В Мурманске временно не продают проездные билеты на автобусы и троллейбусы
Строители поздравили мурманчан с Новым годом и зажгли надпись "2019" окнами дома
Под Апатитами столкнулись три машины, погиб один из водителей
В Мурманске шампанское стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Москве
Мурманчанка пожаловалась на злых собак через популярный Интернет-сервис для обращений
Зураб Церетели лично наградил автора арт-проекта "Ловцы снов" в Никеле
Следком проверит гимназию №7 в Мурманске, где обрушился потолок
Галина Волчек рассказала, как в Мурманске познакомилась с будущим мужем