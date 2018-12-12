2018-12-12T16:55:35+03:00
Происшествия

По дороге на аэропорт Мурманска машина влетела в отбойник

Авария случилась потому, что водитель не справился с управлением
Мария ПАШЕНКОВА
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О ночном происшествии сообщает ГИБДД.О ночном происшествии сообщает ГИБДД.Фото: Александр ГЛУЗ
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Сводка ДТП за 11 декабря, к счастью, очень короткая. Но все же в ней есть серьезная авария, случившаяся в Кольском районе, в которой пострадал человек. Около 23.20 на 2 километре подъезда к аэропорту "Мурманск" водитель автомобиля Peugeot-308 не справился с управлением, допустив занос. Машина не удержалась на полосе и влетела в металлический отбойник.

- В результате ДТП 30-летняя женщина обслужена амбулаторно, - рассказали в УГИБДД по Мурманской области.

Также на месте аварии работали спасатели, которые оградили машину и отключили ее аккумулятор, чтобы предотвратить взрыв.

Накануне в Мурманске произошло ДТП на улице Домостроительная. Здесь поезд ударил "ГАЗель", водитель которой пытался проехать по переезду. А на стройке "Лавны" "УАЗ" без водителя задавил мужчину, он скончался на месте. По предварительной версии, машина сорвалась с ручника.

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