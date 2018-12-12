В Североморске подростки увидели закладчика наркотиков и сдали его полиции

12 Дек. 14:24 2018-12-12T14:24:47+03:00

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Настоящий бич нашего времени - наркотики. Губят они и взрослых, и детей. А вот в Североморске нашлись подростки, которые не только сами не употребляют, но и другим не дают.

Компания школьников гуляла по улице, когда заметила подозрительного мужчину. Присмотревшись, они заподозрили, что он делает закладки - прячет наркотики в местах, откуда их потом заберут покупатели.

Юные североморцы решили, что надо звонить в полицию. Когда стражи порядка прибыли на место и задержали мужчину, выяснилось, что догадка была верна. У закладчика обнаружилось 79 полимерных пакетиков альфа-пирролидиновалерофенона, это вещество больше известно как "соль". Общий вес составил почти 41 грамм, а это потянуло на крупный размер.

Оказалось в июле этого года мужчина вышел в интернете на незнакомца, который предложил ему заработать таким нечестным путем: прятать наркотики, фотографировать свою работу и отправлять заказчику. А тот должен был за это платить деньги.

- За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - уточнили в областной прокуратуре. - Материалы дела уже направлены в суд.