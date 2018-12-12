Одаренная молодежь Мурманской области получит именные стипендии губернатора
Состоялась торжественная церемония вручения премий губернатора Мурманской области одаренным детям и талантливой молодежи. Их ежегодно присуждают школьникам и студентам региона за особые успехи, а высшей формой поощрения считается премия «Олимп».
Всего по результатам конкурса присуждено 100 стипендий в размере 18,5 тысячи рублей каждая и пять стипендий «Олимп» по 50 тысяч рублей. К тому же, лучшие молодые литераторы отмечены поощрениями в размере 15 тысяч рублей.
Вручал награду замгубернатора Анатолий Векшин, поздравляя лауреатов от имени Марины Ковтун, он пожелал ребятам дальнейших успехов и отметил, что вместе с ними радость победы по праву делят родители, учителя и наставники.
Весь список стипендиатов представлен на сайте правительства. Отметим же, что премии «Олимп» удостоены:
- за успехи в учебной и научной деятельности - учащийся Мурманского политехнического лицея, дипломант Московской олимпиады школьников по физике Данила Клишев,
- студент МГТУ Владислав Полежаев;
- за успехи в области искусств - обучающийся Мурманского колледжа искусств Эйно Коивунен;
- за успехи в спортивной деятельности - воспитанник школы по санному спорту Кандалакшского района, студент МГТУ, бронзовый призер Кубка мира, первенства мира и первенства России среди юниоров Кирилл Кравчук;
- за активное участие в общественно полезной деятельности - воспитанница ДК города Ковдора, руководитель проектов «Команда моей мечты» и «Таланты без границ» Дарья Копылова.
Состоялось также награждение литературной премией имени Константина Баева и Александра Подстаницкого. Здесь лауреатом в номинации «Проза» стал Иван Чернышов, в номинации «Поэзия» - Елена Иванова.