2018-12-12T13:59:56+03:00
Общество

Одаренная молодежь Мурманской области получит именные стипендии губернатора

В список счастливчиков вошли 105 ребят
Анна СТЕПАНОВА
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Высшей формой поощрения является стипендия «Олимп». Фото: правительство Мурманской области.Высшей формой поощрения является стипендия «Олимп». Фото: правительство Мурманской области.
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Состоялась торжественная церемония вручения премий губернатора Мурманской области одаренным детям и талантливой молодежи. Их ежегодно присуждают школьникам и студентам региона за особые успехи, а высшей формой поощрения считается премия «Олимп».

Всего по результатам конкурса присуждено 100 стипендий в размере 18,5 тысячи рублей каждая и пять стипендий «Олимп» по 50 тысяч рублей. К тому же, лучшие молодые литераторы отмечены поощрениями в размере 15 тысяч рублей.

Вручал награду замгубернатора Анатолий Векшин, поздравляя лауреатов от имени Марины Ковтун, он пожелал ребятам дальнейших успехов и отметил, что вместе с ними радость победы по праву делят родители, учителя и наставники.

Весь список стипендиатов представлен на сайте правительства. Отметим же, что премии «Олимп» удостоены:

- за успехи в учебной и научной деятельности - учащийся Мурманского политехнического лицея, дипломант Московской олимпиады школьников по физике Данила Клишев,

- студент МГТУ Владислав Полежаев;

- за успехи в области искусств - обучающийся Мурманского колледжа искусств Эйно Коивунен;

- за успехи в спортивной деятельности - воспитанник школы по санному спорту Кандалакшского района, студент МГТУ, бронзовый призер Кубка мира, первенства мира и первенства России среди юниоров Кирилл Кравчук;

- за активное участие в общественно полезной деятельности - воспитанница ДК города Ковдора, руководитель проектов «Команда моей мечты» и «Таланты без границ» Дарья Копылова.

Состоялось также награждение литературной премией имени Константина Баева и Александра Подстаницкого. Здесь лауреатом в номинации «Проза» стал Иван Чернышов, в номинации «Поэзия» - Елена Иванова.

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