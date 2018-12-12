В Мурманске у Ледового озера встали троллейбусы

12 Дек. 11:04 2018-12-12T11:04:58+03:00

Несколько троллейбусо встали у остановки "Автопарк" в северном направлении. Фото: vk.com/arctic51

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Утром 12 декабря некоторые мурманчане рисковали опоздать на работу. В самый час пик, в десятом часу, на одном из оживленных участков города - проспекте Кольском - встали троллейбусы.

Все они собрались в районе остановки "Автопарк" в северном направлении. Пассажирам пришлось выйти из салонов. Некоторые предпочли уехать на автобусах или такси, другие стали дожидаться, когда "рогатые" снова встанут в строй.

Как рассказали "КП" в "Мурманэлектротранспорте", случилось это не из-за аварии или обрыва, а по техническим особенностям. Уже около 10.00 все троллейбусы снова вышли на линию.

Иногда, в случае ЧП, требуется больше времени. В феврале троллейбусы встали в районе "Молодежки", когда целостность кабеля нарушила сторонняя организация. В июле и вовсе в движение общественного транспорта вмешалась аномальная жара: из-за нее был нарушен контакт с проводами.