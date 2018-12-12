Фотография мурманских нахимовцев вошла в Топ-100 лучших снимков по версии Time

12 Дек. 10:04 2018-12-13T12:43:38+03:00

Юных нахимовцев запечатлели в сентября. А снимок уже стал одним их самых интересных в этом году. Фото: Time/Юрий КОЗЫРЕВ

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Конец года - это подведение итогов. Многие журналы, телеканалы и другие представляют свои рейтинги. Например, "Яндекс" выяснил, что россияне чаще всего искали в Интернет. Также стали известны самые популярные треки и альбомы уходящего года, смартфоны.

А журнал Time собрал лучшие, по мнению его фоторедакторов, снимки 2018 года. Всего в подборке - 100 работ со всего мира.

- Через объективы фотографов мы увидели травмированных студентов, вышедших из окровавленных классных комнат, и смотрели, как горит Калифорния. Мы попрощались с последним в мире самцом северного белого носорога и посмотрели в глаза политическим лидерам во время разногласий. Среди невзгод и конфликтов также были моменты вдохновения: королевская свадьба, которая показала современный брак; олимпийский спортсмен, летящий с невероятной скоростью, - говорится в описании статьи.

Среди фотографий есть и одна, сделанная в Заполярье. Известный военный фотограф Юрий Козырев запечатлел учащихся мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Уточняется, что снимок был сделан в сентябре.

Юрий Козырев - один из самых талантливых фотографов не только нашей страны. Он работал в Афганистане, Ираке, Бахрейне, Йемене, Тунисе, Египте и Ливии. Сотрудничал с Times.