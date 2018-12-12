В Мурманске будут судить члена банды, угонявшей дорогие машины

12 Дек. 09:23 2018-12-12T09:23:11+03:00

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В Мурманске часто горят машины не потому, что подвела электроника. А потому что так мстят их хозяевам. Например, версия поджога рассматривается в случае с четырьмя автомобилями на проспекте Кирова.

А в 2017 году в областном центре еще и орудовала банда, которая угонял дорогие иномарки. Всего в организованной преступной группе было три человека. По одному из участников - 58-летнему мурманчанину - уже собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Встречаться с Фемидой ему не впервой: ранее он был неоднократно судим.

- Следствием установлено, что обвиняемый в августе 2017 года определял вид противоугонной системы, установленной на похищаемых автомобилях, осуществлял их отключение в целях дальнейшего проникновения в салон транспортных средств, их запуска и перегона в отведенные места, - рассказали в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Чтобы вскрыть машину, мужчина применял свои знания - он хорошо разбирался в противоугонках. Всего преступная группа "позаимствовала" машин на 4,5 миллиона рублей. Сейчас мурманчанину обвиняют в совершении трех преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

Остальных участников - 39-летнего руководителя и 26-летнего поддельника - тоже ждет суд, но следствие по их делам еще продолжается.