2018-12-12T10:57:42+03:00
Общество

Подростка из детдома ищут в Мурманске уже две недели

Илья Наволоцкий пропал 27 ноября и теперь его поиски ведет полиция
Анна СТЕПАНОВА
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17-летнего Илью Наволоцкого ищут полиция и волонтеры.17-летнего Илью Наволоцкого ищут полиция и волонтеры.
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Подросток в свои 17-лет – это взрослый человек, сформировавшаяся личность. Со своими желаниями и виденьем жизни, зачастую с непростым характером.

Две недели назад, 27 ноября, из детского дома «Ровесник», что на улице Марата в Мурманске, ушел Илья Наволоцкий. До сих пор его местонахождение неизвестно, и сотрудники учреждения были обязаны обратиться в полицию, чтобы поиски молодого человека велись общими силами.

Ориентировка.

Ориентировка.

Не остались в стороне и волонтеры отряда «Мурманспас», которые тоже объявили о пропаже парня.

Илья невысокого роста – 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые и короткие. Когда он уходил из «Ровесника», на нем была красная куртка до пояса с капюшоном, синие спортивные брюки, черно-серые ботинки.

Если вы знаете, где подросток находится сейчас, или смогли определить его по приметам, сообщите информацию об Илье Наволоцком по телефонам: 8(8152)-40-60-10 (полиция), +7-911-339-89-41 (волонтеры).

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