Подростка из детдома ищут в Мурманске уже две недели
Подросток в свои 17-лет – это взрослый человек, сформировавшаяся личность. Со своими желаниями и виденьем жизни, зачастую с непростым характером.
Две недели назад, 27 ноября, из детского дома «Ровесник», что на улице Марата в Мурманске, ушел Илья Наволоцкий. До сих пор его местонахождение неизвестно, и сотрудники учреждения были обязаны обратиться в полицию, чтобы поиски молодого человека велись общими силами.
Ориентировка.
Не остались в стороне и волонтеры отряда «Мурманспас», которые тоже объявили о пропаже парня.
Илья невысокого роста – 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые и короткие. Когда он уходил из «Ровесника», на нем была красная куртка до пояса с капюшоном, синие спортивные брюки, черно-серые ботинки.
Если вы знаете, где подросток находится сейчас, или смогли определить его по приметам, сообщите информацию об Илье Наволоцком по телефонам: 8(8152)-40-60-10 (полиция), +7-911-339-89-41 (волонтеры).
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