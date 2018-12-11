2018-12-11T16:53:35+03:00
Происшествия

В Мурманске локомотив сбил "ГАЗель"

Водитель автомобиля пытался проехать переезд перед самым носом поезда
Мария ПАШЕНКОВА
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Водитель "Газели" пытался успеть проехать нерегулируемый железнодорожный переезд.Водитель "Газели" пытался успеть проехать нерегулируемый железнодорожный переезд.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Темнота полярной ночи часто становится причиной серьезных аварий в Мурманской области. И, видимо, иногда можно не заметить не только приближающийся автомобиль, но даже поезд. Вчера, 10 декабря, около 16.10 на нерегулируемом железнодорожном переезде на улице Домостроительная в Мурманске произошла авария. Водитель "ГАЗели" не увидел едущий локомотив и попытался проехать через пути. Но не успел, и поезд ударил машину в правую заднюю часть.

Как рассказали "КП" в ОГИБДД по городу Мурманску, в столкновении никто не пострадал.

Напомним, в августе соцсети сообщили, что рядом с областным центром под поезд попала женщина. Впрочем, потом выяснилось, что на самом деле она погибла рядом с путями. Тогда же в Мурманске спасали собаку, сбитую составом. Она получила серьезную черепно-мозговую травму и лишилась хвоста.

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