54-летний мурманчанин пытался украсть в торговом центре трусы
Чаще всего в магазинах пытаются украсть продукты и алкоголь. Недавно, например, в Мурманске задержали голодного вора, который спрятал под одежду колбасу и кофе. Теперь же в одном из торговых центров столицы Заполярья поймали 54-летнего мужчину, который решил украсть трусы. Он просто взял их с полки и пошел к выходу.
- Днем на пульт Центра оперативного управления нарядами Росгвардии поступил сигнал "Тревога" с охраняемого объекта. Находящемуся на ближайшем маршруте патрулирования наряду группы задержания от дежурного поступило указание незамедлительно проследовать в данный магазин, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Мурманской области.
Позже мужчина рассказал, зачем решился на правонарушение. Оказалось, что позволить себе покупку на сумму больше 500 рублей он не может.
К слову, в тот же день уже в другом торговом центре задержали еще одного воришку - 21-летнего молодого человека. Он тоже не хотел платить за товар, предпочитая украсть конфеты. В отношении злоумышленников сотрудниками полиции составлены административные протоколы по части 1 статьи 7.27 КоАП РФ "Мелкое хищение".