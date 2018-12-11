2018-12-11T17:06:47+03:00
Происшествия

54-летний мурманчанин пытался украсть в торговом центре трусы

Мужчина при задержании сообщил, что не может позволить себе покупки дороже 500 рублей
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
За один день сотрудники "Росгвардии" дважды выезжали на кражи в магазинах.За один день сотрудники "Росгвардии" дважды выезжали на кражи в магазинах.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Чаще всего в магазинах пытаются украсть продукты и алкоголь. Недавно, например, в Мурманске задержали голодного вора, который спрятал под одежду колбасу и кофе. Теперь же в одном из торговых центров столицы Заполярья поймали 54-летнего мужчину, который решил украсть трусы. Он просто взял их с полки и пошел к выходу.

- Днем на пульт Центра оперативного управления нарядами Росгвардии поступил сигнал "Тревога" с охраняемого объекта. Находящемуся на ближайшем маршруте патрулирования наряду группы задержания от дежурного поступило указание незамедлительно проследовать в данный магазин, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Мурманской области.

Позже мужчина рассказал, зачем решился на правонарушение. Оказалось, что позволить себе покупку на сумму больше 500 рублей он не может.

К слову, в тот же день уже в другом торговом центре задержали еще одного воришку - 21-летнего молодого человека. Он тоже не хотел платить за товар, предпочитая украсть конфеты. В отношении злоумышленников сотрудниками полиции составлены административные протоколы по части 1 статьи 7.27 КоАП РФ "Мелкое хищение".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала
Жители Апатитов делают фотографии в обнимку с большими сосульками
Ледяные горки и скульпторы в Мурманске 2019: где покататься, дата открытия
Два североморца из-за ложных показаний в деле об убийстве тоже пойдут под суд
«Живая классика» объединяет юных чтецов при помощи телемостов
«Роуминг, гудбай» поможет «правильно» встретить Новый год за границей
В Видяево запустят последний объект цифрового вещания в России
В Кандалакше ради мальчика, оставшегося дома в одиночестве, провели спасательную операцию
В Мурманске можно будет увидеть знаменитого мамонтенка Диму
Новый год-2019 в Мурманске: в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут ездить два автобуса и один троллейбус
Сотрудники полиции Мурманска выехали по странному звонку и нашли труп
Жители Мурманской области спасли водителя "КамАЗа", разбившегося под Лавной
Сенатор от Мурманской области награжден орденом Дружбы
В Мурманске временно не продают проездные билеты на автобусы и троллейбусы
Строители поздравили мурманчан с Новым годом и зажгли надпись "2019" окнами дома
Под Апатитами столкнулись три машины, погиб один из водителей
В Мурманске шампанское стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Москве
Мурманчанка пожаловалась на злых собак через популярный Интернет-сервис для обращений
Зураб Церетели лично наградил автора арт-проекта "Ловцы снов" в Никеле
Следком проверит гимназию №7 в Мурманске, где обрушился потолок
Галина Волчек рассказала, как в Мурманске познакомилась с будущим мужем