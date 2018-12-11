54-летний мурманчанин пытался украсть в торговом центре трусы

11 Дек. 17:06 2018-12-11T17:06:47+03:00

За один день сотрудники "Росгвардии" дважды выезжали на кражи в магазинах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мужчина при задержании сообщил, что не может позволить себе покупки дороже 500 рублей

Изменить размер текста: A A

Чаще всего в магазинах пытаются украсть продукты и алкоголь. Недавно, например, в Мурманске задержали голодного вора, который спрятал под одежду колбасу и кофе. Теперь же в одном из торговых центров столицы Заполярья поймали 54-летнего мужчину, который решил украсть трусы. Он просто взял их с полки и пошел к выходу.

- Днем на пульт Центра оперативного управления нарядами Росгвардии поступил сигнал "Тревога" с охраняемого объекта. Находящемуся на ближайшем маршруте патрулирования наряду группы задержания от дежурного поступило указание незамедлительно проследовать в данный магазин, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Мурманской области.

Позже мужчина рассказал, зачем решился на правонарушение. Оказалось, что позволить себе покупку на сумму больше 500 рублей он не может.

К слову, в тот же день уже в другом торговом центре задержали еще одного воришку - 21-летнего молодого человека. Он тоже не хотел платить за товар, предпочитая украсть конфеты. В отношении злоумышленников сотрудниками полиции составлены административные протоколы по части 1 статьи 7.27 КоАП РФ "Мелкое хищение".