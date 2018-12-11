Жительница Никеля рассказала, как угрожали сжечь ее квартиру

11 Дек. 16:24 2018-12-11T16:24:32+03:00

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Семья Алены Сидоренко не так давно живет в Никеле. Городок теплый по атмосфере, небольшой, все друг друга знают. Но оказалось, что даже здесь найти хулиганов не так просто.

Мы уже рассказывали, как в окно квартиры, где живет Алена, прилетел камень. Он разбил стекло в комнате, где спит маленькая дочка девушки. Камни в окно, правда, открытое, кидали и раньше. Один случай был месяцев 8 назад, другой не так давно - 2 месяца назад.

В этот раз все оказалось суровее. Мало того, что камень был явно увесистый, так после случившегося Алене стал писать с оскорблениями и угрозами неизвестный ей молодой человек. В частностности он пообещал бросить петарду в окно.

- Скорее всего, он увидел мой пост в "ВКонтакте", - рассказала Алена Сидоренко "КП". - Писал один человек, но с разных страниц. Я заблокировала все страницы, с которых приходили сообщения, поэтому больше угроз не было.

Полиция начала проверку по данному факту, устанавливаются обстоятельства причастности данного молодого человека к произошедшему. Сотрудники правоохранительных органов уже сходили по одному из адресов, который молодой человек указал в переписке. Но там его не нашли.