2018-12-11T14:00:40+03:00
Происшествия

Следователи, временно отстраненные от работы из-за жалобы мурманчанки Александру Бастрыкину, вернулись к исполнению своих обязанностей

Поводом для обращения к председателю следственного комитета России стала смерть 6-летнего мальчика-инвалида
Анна СТЕПАНОВА
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Медики пытались реанимировать ребенка, но безрезультатно.Медики пытались реанимировать ребенка, но безрезультатно.Фото: Виктор КОСТРОВ
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Служебная проверка в отношении следователей, причастных к расследованию смерти 6-летнего мальчика, завершилась. Напомним, прошлой зимой в мурманском центре социальной помощи умер ребенок-инвалид. По факту произошедшего во время занятий мгновенно завели уголовное дело, фигурантом которого впоследствии стала руководитель учреждения.

Мама погибшего была недовольна тем, как велось расследование ЧП, и обратилась с жалобой лично к председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину. Ради этого она даже отправилась в Вологду.

Эта встреча с начальником ведомства и послужила поводом для служебного разбирательства. До его окончания в Мурманске от работы отстранили сразу несколько человек, включая руководителя следственного отдела и руководителя отдела процессуального контроля.

– Сейчас служебная проверка завершена, сотрудники дальше исполняют свои служебные обязанности, – рассказала «КП» старший помощник руководителя СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

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