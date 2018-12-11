К «Арктике» в Мурманске стянуты экстренные службы

11 Дек. 13:28 2018-12-11T13:41:07+03:00

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Около часа дня 11 декабря пожарные и «Скорая» приехали к гостинично-деловому центру «Арктика». Сотрудники офисов и постояльцы гостиницы наблюдали, как огнеборцы готовят оборудование.

Это вызвало легкую панику, ведь лифты в самом высоком здании Мурманска оказались недоступны, а лестницы не разблокированы. И оказалось, что люди, по сути, застряли на этажах (спустя время открыты оказались далеко не все лестницы).

Поводом для тревоги стало срабатывание сигнализации.Фото: Екатерина КОНОТОП

Как рассказали в МЧС региона, поводом для проверки стало срабатывание сигнализации. Но оно оказалось ложным, поэтому почти все расчеты почти сразу уехали от «Арктики».

В это же время на втором этаже в одном из залов центра проходит церемония вручения премий губернатора.

Заметим, что в гостинично-деловом центре периодически проводится проверка системы оповещения в случае экстренной ситауции. Но обычно она ограничивается лишь звуковым сигналом. А вот тренировочная эвакуация, когда людей просили бы проследовать на улицу, давно не проводилась. Сегодня тревожное оповещение в «Арктике», несмотря на стянутые к ней службы, на этажах и в офисах не прозвучало.