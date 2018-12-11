2018-12-11T12:27:53+03:00
Происшествия

На катке «Юность» подростки избили юного мурманчанина

Информацию о воскресном происшествии уже проверяет полиция
Анна СТЕПАНОВА
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Очередное избиение ребенка группой подростков произошло на прошедших выходных [снимок носит иллюстративный характер].Очередное избиение ребенка группой подростков произошло на прошедших выходных [снимок носит иллюстративный характер].Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В воскресенье в Первомайском районе подростки избили 11-летнего мальчика, который заступился за свою мать. Сестра пострадавшего школьника через сообщества соцсети «ВКонтакте» надеется найти обидчиков, и просит очевидцев происходящего на катке «Юность» связаться с ней.

– На катке 9 декабря в районе 19.10-20.10 избили моего младшего брата. Три парня держали его, а один бил! Может кто-то снимал на телефон или просто видел? Отпишитесь в личные сообщения. У брата ужасная шишка прямо на позвоночнике, тело в синяках! Разговаривали с мамой мальчика, который бил, ситуацию перевернули с ног на голову. Якобы он споткнулся и упал на него, но тут явно видно, что упасть так невозможно, – рассказывает Валерия свое виденье ситуации.

Так выглядят ноги ребенка после инцидента на катке. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Так выглядят ноги ребенка после инцидента на катке. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Размещенной в соцсети информацией уже заинтересовалась полиция. В пресс-службе УМВД по Мурманской области «КП» рассказали, что начата проверка.

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